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Происшествия

Житель Алтайского края убил двух человек, надругался над трупом и изнасиловал девочку

20-летний мужчина из Бийска получил более 20 лет строгого режима за серию жестоких преступлений, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

В один из вечеров октября 2018 года ранее судимый парень в состоянии алкогольного опьянения встретил на улице 44-летнего мужчину. Прохожий также был пьян. Они поругались и парень несколько раз ударил его ножом. Мужчина скончался на месте.

После этого бийчанин вернулся домой, куда вскоре пришла его 18-летняя подруга. Он решил забрать ее мобильный телефон и нанес не менее 35 ножевых ранений. Чтобы скрыть убийство, он раздел девушку, одежду и личные вещи сжег в печи бани, а тело вынес за пределы усадьбы и надругался над трупом.

Разбираясь в деле, следователи обнаружили, что в период с августа по октябрь 2018 года мужчина совершил половое преступление в отношении 15-летней девушки.

Суд по совокупности приговоров назначил ему 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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