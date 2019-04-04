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Происшествия

Житель Алтайского края убил отца и сказал, что тот сам упал на нож

В Алтайском крае 36-летнего жителя Шипуновского района признали виновным в убийстве отца, сообщает СУ СКР по региону.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

Следствие и суд установили, что ночью в декабре 2018 года осужденный пил с другом в своем доме в селе Шипуново. Мужчина жил с родителями, отец сделал ему замечание и попросил прекратить выпивать.

Во время конфликта, переросшего в драку, сын причинил отцу смертельное ранение грудной клетки, от которого мужчина скончался на месте происшествия, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного и судебного следствия осужденный не признал своей вины. Он говорил, что якобы отец сам упал на нож. Однако собранные доказательства опровергли показания мужчины.

Суд приговорил сельчанина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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