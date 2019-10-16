Житель Алтайского края убил женщину, которая ради него бросила своих детей

Житель Алтайского края приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство своей гражданской жены.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, перед судом предстал 44-летний мужчина.

Преступление было совершено в марте этого года в одном из сел Михайловского района, когда злоумышленник, будучи пьяным, избил, а затем причинил ножевое ранение своей сожительнице.

«41-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученной травмы. Мотивом совершения преступления явилась ревность со стороны потерпевшей — ранее она оставила свою семью и несовершеннолетних детей ради обвиняемого», — добавляют в СКР.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал.