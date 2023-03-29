29 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Житель Алтайского края убил знакомого и спрятал труп у него дома

41-летний житель Славгорода убил знакомого во время ссоры в ночь с 23 на 24 января и попытался скрыть преступление, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

Застолье проходило в доме обвиняемого. В какой-то момент между гостем и братом подсудимого возник конфликт по незначительному поводу.

Хозяин квартиры, в порыве заступничества за родственника, схватил нож и ударил им в грудь оппонента, нанеся смертельное ранение.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник отвез тело погибшего на мотоцикле в его дом. Однако уйти от ответственности не получилось: мужчину задержали в тот же день.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, дело направили в суд.

Ранее психически нездоровая россиянка убила двух маленьких сыновей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость