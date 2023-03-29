Житель Алтайского края убил знакомого и спрятал труп у него дома

Застолье проходило в доме обвиняемого. В какой-то момент между гостем и братом подсудимого возник конфликт по незначительному поводу.
Хозяин квартиры, в порыве заступничества за родственника, схватил нож и ударил им в грудь оппонента, нанеся смертельное ранение.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник отвез тело погибшего на мотоцикле в его дом. Однако уйти от ответственности не получилось: мужчину задержали в тот же день.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, дело направили в суд.
Ранее психически нездоровая россиянка убила двух маленьких сыновей.