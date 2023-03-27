27 марта
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Происшествия

Психически нездоровая россиянка убила двух маленьких сыновей

Жительница Екатеринбурга убила двух своих детей, а после покончила с собой 25 марта. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Женщине было 37 лет, у нее было трое детей — 19-летняя старшая дочь и два маленьких сына, четырех и семи лет.

По данным издания, жительница Екатеринбурга расправилась с детьми вечером 25 марта. Одного мальчика она утопила, а другого задушила. Все это время супруг женщины был на работе.

После убийства женщина направилась к многоэтажному дому и покончила с собой. Ее тело нашли во дворе.

По словам сестры погибшей, накануне женщина вела себя абсолютно нормально. Отношения в семье у нее были хорошие. Что стало причиной поступка — неизвестно.

Издание выяснило, что у женщины было тяжелое психическое расстройство. Она наблюдалась в психиатрической клинике.

Ранее в Бийске за сутки произошло три случая отравления маленьких детей.

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