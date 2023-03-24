В Бийске за сутки произошло три случая отравления маленьких детей

В первом случае годовалый мальчик выпил жидкость для розжига, во втором — девятимесячная девочка проглотила таблетки для снижения артериального давления.
Похожий инцидент произошел и с трехлетней девочкой. Детей в состоянии средней степени тяжести экстренно доставили в медицинские учреждения.
Врачи рассказали, что избежать печальных последствий можно. Для этого нужно убрать лекарства из поля зрения детей и хранить аптечку в недоступном для них месте.
Ранее в Бийске двухлетняя девочка отравилась таблетками и умерла.