В Бийске за сутки произошло три случая отравления маленьких детей

Диспетчеры скорой медицинской помощи приняли три сообщения об отравлении детей 23 марта, сообщает «Бийский рабочий».

В первом случае годовалый мальчик выпил жидкость для розжига, во втором — девятимесячная девочка проглотила таблетки для снижения артериального давления.

Похожий инцидент произошел и с трехлетней девочкой. Детей в состоянии средней степени тяжести экстренно доставили в медицинские учреждения.

Врачи рассказали, что избежать печальных последствий можно. Для этого нужно убрать лекарства из поля зрения детей и хранить аптечку в недоступном для них месте.

Ранее в Бийске двухлетняя девочка отравилась таблетками и умерла.