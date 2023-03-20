20 марта
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Происшествия

В Бийске двухлетняя девочка отравилась таблетками и умерла

В Бийске маленькая девочка отравилась лекарствами, которые нашла у своей бабушки, сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

По данным следствия, 15 марта двухлетний ребенок был в гостях у своей бабушки под ее присмотром.

Когда пожилая женщина отвлеклась, девочка нашла сильнодействующие таблетки и приняла их.

Медицинскую помощь ребенку оказали, но этого оказалось недостаточно — вечером того же дня девочка умерла от острого отравления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Также следственный комитет просит взрослых не оставлять детей без присмотра и убирать медицинские препараты в недоступное для них место.

Ранее годовалый малыш умер в новосибирской больнице.

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