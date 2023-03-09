9 марта
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Здоровье

Годовалый малыш умер в новосибирской больнице

Годовалый мальчик умер в больнице райцентра Купино под Новосибирском, пишет KP.RU.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

У ребенка резко поднялась температура. Вызвали скорую помощь.

Маму с ребенком увезли в больницу, там мальчика в приемном покое осмотрел терапевт. Врач сказал, что это ОРВИ и отправил домой, рассказала изданию мама мальчика.

Дома у ребенка ночью спала температура под действием принимаемых препаратов. Утром пришел врач, осмотрел ребенка и успокоил мать — ничего страшного.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
Pixabay.com

А спустя 20 минут ребенок посинел, руки стали ледяными. Родители повезли ребенка в больницу.

Мальчика сразу поместили в палату интенсивной терапии. Некоторое время спустя врач назвал возможный диагноз — менингит.

Через шесть часов мальчик умер.

Исследование

По результатам патологоанатомического исследования, ребенок умер инфекционно-токсического шока.

Дело

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Оно на контроле у регионального Следственного комитета.

Ранее главврач Волчихинской ЦРБ, в которой погиб 7-летний ребенок, уволилась из больницы. Вначале января 2023 года Волчихинской ЦРБ умер 7-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи со смертью семилетнего ребенка в Волчихинской ЦРБ.

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