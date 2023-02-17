Главврач Волчихинской ЦРБ, в которой погиб 7-летний ребенок, уволилась из больницы

Главный врач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова уволилась из больницы по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав Алтайского края.

Татьяна Харлова занимала эту должность с 1 апреля 2015 года.

«С 19 февраля исполнение обязанностей будет возложено на заместителя главного врача Наталью Алехину», — сообщили в ведомстве.

Ранее в начале января 2023 года Волчихинской ЦРБ умер 7-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи со смертью семилетнего ребенка в Волчихинской ЦРБ.

О том, что произошло в больнице, рассказала altapress. eu мама мальчика. Местные жители собирались провести митинг в райцентре, однако его отменили.