17 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Главврач Волчихинской ЦРБ, в которой погиб 7-летний ребенок, уволилась из больницы

Главный врач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова уволилась из больницы по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав Алтайского края.

Районная больница в Волчихе.
Районная больница в Волчихе.
Ирина Пергаева.

Татьяна Харлова занимала эту должность с 1 апреля 2015 года.

«С 19 февраля исполнение обязанностей будет возложено на заместителя главного врача Наталью Алехину», — сообщили в ведомстве.

Ранее в начале января 2023 года Волчихинской ЦРБ умер 7-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи со смертью семилетнего ребенка в Волчихинской ЦРБ.

О том, что произошло в больнице, рассказала altapress. eu мама мальчика. Местные жители собирались провести митинг в райцентре, однако его отменили.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость