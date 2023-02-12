В Волчихе отменили митинг, который организовали против произвола в здравоохранении

В Волчихе отменили митинг, который планировали провести в райцентре после гибели ребенка в ЦРБ, сообщает « Блогерша Рубцовск ».

Жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка с ангиной.

Как сообщает источник, изначально районные власти разрешили провести митинг. Однако потом глава района Михаил Тарасов якобы отменил акцию.

Вместо этого жителей Волчихи позвали в местный ДК, где обещали отчитаться о том, что происходит в здравоохранении Волчихинского района. Кроме того, людям покажут результаты проверок после гибели семилетнего ребенка в ЦРБ.

Главврача Татьяну Харлову отправили в отпуск на время проведения проверок.

Активистам ситуация не понравилась и они уже написали новое заявление, чтобы провести митинг 19 февраля.

Ранее бийский педиатр рассказала о том, что в волчихинской ЦРБ творится «настоящий ад».