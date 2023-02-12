«Никто не хочет работать в ЦРБ»: о гибели ребенка в Волчихе высказалась педиатр

Врач-педиатр из Бийска Галина Красоткина в своих соц. сетях прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг гибели семилетнего мальчика в Волчихе.

Напомним, 30 января в селе Волчиха похоронили семилетнего Кирилла Балакирева. Он умер в Центральной районной больнице. По словам врача, никто не знает, что тогда случилось на самом деле.

«Возможно, это был эпиглоттит — острое воспаление гортани с молниеносным ухудшением и высокой смертностью. Этой семье очень не повезло, но и не дай Бог кому-то оказаться на месте врачей», — написала в соц. сетях женщина.

Также по мнению врача, выполнять медицинские манипуляции при матери не стоило, ведь эти сцены не предназначены для неподготовленных людей.

Жители Волчихи устроили народный сход после смерти ребенка с ангиной. t. me/mash_siberia

Галина Красоткина написала, что ни один медик не хочет навредить пациенту, никто не хочет оказаться за решеткой.

«Увы, это все же случается — по незнанию или неосторожности, однако некоторые обстоятельства не может преодолеть никто. Я прошу понять: кем бы ни был доктор — гинеколог или реаниматолог — некоторые ситуации неразрешимы по сути. Искать крайнего — незрелая позиция», — считает педиатр.

Однако она также добавила, что в ЦРБ действительно есть проблемы. Из-за «кризиса образования» многие ее коллеги «не вполне компетентны», да и у нее самой иногда возникают такие вопросы, которые даже задать некому.

«Никто не хочет работать в ЦРБ. Я сама работала и никому не пожелаю. В ЦРБ был реальный ад. Я тогда была офтальмологом. Когда заступаешь на сутки, жизнь не спрашивает, кого подбросить — то бабушки с инфарктом, то дедушки с непроходимостью, то лихорадки» — делится воспоминаниями врач.

В заключение врач призвала пациентов стараться повышать свою медицинскую грамотность и хотя бы научить самим оказывать первую помощь.

Ранее мама погибшего в Волчихе мальчика рассказала altapress.ru, как произошла трагедия.