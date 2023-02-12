«Никто не хочет работать в ЦРБ»: о гибели ребенка в Волчихе высказалась педиатр

Напомним, 30 января в селе Волчиха похоронили семилетнего Кирилла Балакирева. Он умер в Центральной районной больнице. По словам врача, никто не знает, что тогда случилось на самом деле.
«Возможно, это был эпиглоттит — острое воспаление гортани с молниеносным ухудшением и высокой смертностью. Этой семье очень не повезло, но и не дай Бог кому-то оказаться на месте врачей», — написала в соц. сетях женщина.
Также по мнению врача, выполнять медицинские манипуляции при матери не стоило, ведь эти сцены не предназначены для неподготовленных людей.
Галина Красоткина написала, что ни один медик не хочет навредить пациенту, никто не хочет оказаться за решеткой.
«Увы, это все же случается — по незнанию или неосторожности, однако некоторые обстоятельства не может преодолеть никто. Я прошу понять: кем бы ни был доктор — гинеколог или реаниматолог — некоторые ситуации неразрешимы по сути. Искать крайнего — незрелая позиция», — считает педиатр.
Однако она также добавила, что в ЦРБ действительно есть проблемы. Из-за «кризиса образования» многие ее коллеги «не вполне компетентны», да и у нее самой иногда возникают такие вопросы, которые даже задать некому.
«Никто не хочет работать в ЦРБ. Я сама работала и никому не пожелаю. В ЦРБ был реальный ад. Я тогда была офтальмологом. Когда заступаешь на сутки, жизнь не спрашивает, кого подбросить — то бабушки с инфарктом, то дедушки с непроходимостью, то лихорадки» — делится воспоминаниями врач.
В заключение врач призвала пациентов стараться повышать свою медицинскую грамотность и хотя бы научить самим оказывать первую помощь.
Ранее мама погибшего в Волчихе мальчика рассказала altapress.ru, как произошла трагедия.