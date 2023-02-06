Жители Алтайского края не стали сдерживать эмоций после истории о смерти ребенка в Волчихе

Недавно altapress.ru опубликовал шокирующую историю о смерти семилетнего мальчика в селе Волчиха. Ее нам рассказали сами родители маленького Кирюши. После выхода статьи многие пользователи не смогли сдержаться в высказываниях. Вот, что они говорили.

Начнем с первоисточника — нашего сайта. Читатели оказались не столь активны в написании комментариев. Однако злободневные высказывания все-таки нашлись. Орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.

Так, один из пользователей, Дмитрий М., сказал: «Так у нас вся медицина Алтайского края с таким отношением и с таким руководством труба! А что, в самом бедно регионе Сибири будет все по другому?»

В следующем мессендже человек с ником «АИВсидели» возмутился: «Может быть надо дождаться выводов экспертизы, а не нагнетать страсти?»

Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева.

Так или иначе, страсти действительно разгорелись. В комментариях к посту в одном из крупных городских пабликов «Инцидент Барнаул».

Людмила М. написала: «И вы, власти, и после ЭТОГО случая будете некомпетентность врачей спускать на нет?! За такие деяния должны давать сроки. Может тогда повысится мотивация ответственно относиться к своей работе и улучшать свои знания и профессионализм, а не своей тупостью убивать людей! Еще таким совести хватает зарплаты большие себе требовать».

Районная больница в Волчихе. Ирина Пергаева.

У другой неравнодушной, Натальи И., тоже много вопросов к действиям медиков: «Почему не делают сразу анализ крови? Проще ж сказать, а это вирусное, пройдет, чем сделать хотя бы элементарный анализ. Это же самое первое, что должны делать всегда при обращении, особенно таком. Но нет, вы дома неделю посидите, а потом, когда болезнь возьмет свое, начнется ее диагностика».

«Из жизни случай — соседка терапевт проткнула ручкой горло ребенку, когда он начал задыхаться (обычный врач, не реаниматолог) — жутко, но мальчик выжил, а тут в больнице не могли открыть доступ воздуха ну каааак так-то. Неуважаемые врачи той больницы, выкиньте свои дипломы и идите доить коров», — вспоминает Елена Ф.

Вообще, эта страшная ситуация будто в очередной раз вскрыла одну из ран сельской (да и городской) жизни — проблемы с медициной и специалистами.

Больница. Врачи. Минздрав Алтайского края.

Дмитрий К. Возмущается: «Бедный ребенок, столько намучился, нет слов… У нас столько неграмотных бездарных врачей, что страшно к ним обращаться. Болит одно, а лечат другое».

А некоторые подписчики из материала сделали и вовсе неожиданные, даже резкие выводы. Один из таких Павел Р.: «Из статьи следует, что как таковых, серьезных претензий к больнице у родителей нет, по крайней мере, напрямую они этого не заявляют. Люди вообще зря взбунтовались, ведь не от ангины же умер. Ну т. е. статейка-то такая, подчищенная, подмазанная».

Также многие, в «Инциденте» и других источниках, писали слова поддержки и соболезнования родителям погибшего ребенка.

Село Волчиха. Ирина Пергаева.

Читатель с забавным интернет-именем Афиноген на сайте издания «Толк» также негодует по поводу медицины в Волчихе и не только: «Какие специалисты тут остались? Те, кто до сих пор уехать не смогли? И на что тут рассчитывать, если откровенно развалили медицину, особенно сельскую. Вот это „достижения“ у нас только языком трепать и способны».

Люди на «Амике» подхватили: «Вы просто не знаете, что творится в районах и раньше творилось, просто соцсетей с амиками тогда не было. Это не в оправдание, конечно».

Следующий гость дает словесную пощечину всем, кто выставляет ребенку диагноз по итогам прочтения: «От чего надо было лечить — очень интересно. У медиков — медицинское образование. Как бы это их работа — определять, от чего лечить. Вы, когда холодильник ремонтируете, тоже не ждете от мастера, что он будет знать, что ремонтировать? Все сами делаете? Или там зуб лечить идете — и не ждете, что стоматолог определит, что и как делать, а сами ему рассказываете?».

Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева.

«Что за лепет про здоровое питание, на лицо не верно оказанная помощь, вызвав рвоту у ребенка, они еще больше спазм увеличили, чему их учили??? Ни дай бог к таким врачам попасть!», — голосит на сайте другой читатель.

Пользователи на портале «Банкфакс» рассуждали больше не об этом частном случае, а о проблеме здравоохранения в целом. И порой предлагали радикальные варианты решения.

Так, люди пишут: «Просто еще на одного доктора в ЦРБ станет меньше. Проблема не в харловых и поповых. Рыба гниет с головы. Пока вы все это не поймете, ничего не изменится. Хоть замитингуйтесь и заоритесь».

Районная больница в Волчихе. Ирина Пергаева.

Или: «Разговаривала с врачами. Нормальными. Сказали, что ребенка можно было спасти. А в интервью главврач наговорила всякой ереси. Думается, что это неприкрытый непрофессионализм. По сути, главврачи большую часть времени занимаются не врачебной работой, а являются менеджерами (завхозами) больниц. Поэтому трудно их считать практикующими врачами, как бы этого не хотелось им».

Читатель под устрашающим ником Бес, между тем, рассуждает о действиях медиков: «Какая-то дичь, почему рвоту пытались вызвать? Пацан желудком дышал? Почему не провели интубацию трахеи? Почему не воспользовались схемами на такой случай? Просто бить пацана по щекам и делать непрямой массаж сердца — это не бороться за жизнь, а создавать видимость бурной деятельности».

Медицина. Лечение. Pixabay.com

В последнем комментарии на «Банкфаксе» очередной гость ставит почти философский вопрос, над которым теперь задумались, кажется, все: «В сельских больницах края умирают дети от неграмотно оказанной медпомощи. Врачами (если можно их так назвать). За качество оказываемой медпомощи в больнице отвечает гл.врач. Сколько еще должно умереть детей, чтобы власти увидели проблему?»