Житель Алтайского края уехал заработать, но теперь рискует попасть в тюрьму

35-летний житель Алтайского края уехал в Республику Алтай на заработки, познакомился там с местным жителем и теперь подозревается в угоне автомобиля. Об этом сообщили в местном МВД.

Жителя села Верх-Уймон сообщил полицейским об угоне Chevrolet 2131 Niva. Нашелся автомобиль с механическими повреждениями. Причастным к угону оказался житель Алтайского края, ранее уже совершавший преступления.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном.

Он рассказал, что на гулянке с новым знакомым решил покататься на его авто. Когда хозяин машины уснул, нетрезвый гость завел «Ниву» (ключи были в замке) и уехал.

Горе-угонщик не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль заглох, а все попытки его реанимировать не увенчались успехом.