Житель Алтайского края угрожал убить жену и пытался напасть на полицейского с пикой

Жителя Третьяковского района обвиняют в угрозе убийством сожительницы и применении насилия в отношении полицейского, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что все произошло днем в августе 2019 года в одном из сел Третьяковского района. Мужчина взял в руки нож и угрожал убийством своей гражданской жене. О случившемся сообщили в полицию.

Обвиняемый отказался выполнить законные требования участкового и проследовать в дежурную часть. Более того, сельчанин пытался нанести полицейскому удар самодельной пикой.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.