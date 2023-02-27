Житель Алтайского края украл банковскую карту у родственницы и получил 2,5 года колонии

Житель Алтайского края украл банковскую карту у родственницы и оплачивал ею покупки, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Житель села Колпаково Топчихинского района пришел в гости к родственникам, взял и спрятал в карман банковскую карту без разрешения владелицы.

Подсудимый оплатил несколько покупок без введения пин-кода, а затем передал карту своему знакомому и попросил купить еду и алкоголь.

При расчете оплату отклонили — потерпевшая заблокировала карту.

Мужчина полностью признал свою вину, возместил потерпевшей материальный ущерб.

Суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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