Житель Алтайского края украл банковскую карту у родственницы и получил 2,5 года колонии

Житель села Колпаково Топчихинского района пришел в гости к родственникам, взял и спрятал в карман банковскую карту без разрешения владелицы.
Подсудимый оплатил несколько покупок без введения пин-кода, а затем передал карту своему знакомому и попросил купить еду и алкоголь.
При расчете оплату отклонили — потерпевшая заблокировала карту.
Мужчина полностью признал свою вину, возместил потерпевшей материальный ущерб.
Суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Ранее в Бийске мошенники украли деньги с карты воспитательницы.