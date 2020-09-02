Житель Алтайского края украл иконы на миллион рублей и продал их за смешные деньги

Бабушка сразу сказала квартиросъемщику, что семейные реликвии трогать нельзя. Иконы хранились у нее в отдельной комнате. Когда пенсионерка пришла проверить сохранность имущества, то икон уже не было.
Мужчина пояснил, что отдал их на время родственникам и обещал вернуть на место. Потом он съехал, а святыни женщина так больше и не увидела.
По ее словам, одному из образов насчитывается около 450 лет, его стоимость составляет порядка миллиона рублей. Цена второй иконы примерно 100 тыс.
Полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что у квартиросъемщика возникли финансовые сложности, и он сдал иконы в антикварную лавку. Вырученные деньги он потратил на продукты.
Свою вину бийчанин признал и написал явку с повинной.
По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.