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Происшествия

Житель Алтайского края украл иконы на миллион рублей и продал их за смешные деньги

36-летний житель Бийска снял квартиру у пенсионерки и вынес оттуда две иконы общей стоимостью более миллиона рублей. Ему удалось выручить за реликвии 1100 рублей, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Иконы.
Иконы.
МУ МВД России Бийское

Бабушка сразу сказала квартиросъемщику, что семейные реликвии трогать нельзя. Иконы хранились у нее в отдельной комнате. Когда пенсионерка пришла проверить сохранность имущества, то икон уже не было.

Мужчина пояснил, что отдал их на время родственникам и обещал вернуть на место. Потом он съехал, а святыни женщина так больше и не увидела.

По ее словам, одному из образов насчитывается около 450 лет, его стоимость составляет порядка миллиона рублей. Цена второй иконы примерно 100 тыс.

Полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что у квартиросъемщика возникли финансовые сложности, и он сдал иконы в антикварную лавку. Вырученные деньги он потратил на продукты.

Свою вину бийчанин признал и написал явку с повинной.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

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