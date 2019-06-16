Житель Алтайского края украл у соседа импортную машинку для набивки сигарет

Житель поселка Кубанка Калманского района лишился дорогой машинки для набивки сигарет. Оказалось, ей завладел сосед, который ночью решил проникнуть к нему в дом. Заодно похититель захватил пачку пельменей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.