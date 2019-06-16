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Происшествия

Житель Алтайского края украл у соседа импортную машинку для набивки сигарет

Житель поселка Кубанка Калманского района лишился дорогой машинки для набивки сигарет. Оказалось, ей завладел сосед, который ночью решил проникнуть к нему в дом. Заодно похититель захватил пачку пельменей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Машинка, для набивки сигарет.
Машинка, для набивки сигарет.
22.мвд.рф

В жилище проникли вечером, сняв с петель незакрытый навесной замок. Хозяина в то время дома не было.

Полицейские установили, что подозреваемый — 32-летний сосед. Его задержали. Мужчина пояснил, что пельмени он уже употребил, а вот машинку приметил давно и решил ее оставить себе.

По словам потерпевшего общая сумма причиненного ему материального ущерба составила более 5000 рублей. К тому же похищенная машинка оказалось ценным подарком родственницы, привезённым из-за границы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Похищенную машинку вернули законному владельцу.

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