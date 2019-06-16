Житель Алтайского края украл у соседа импортную машинку для набивки сигарет

В жилище проникли вечером, сняв с петель незакрытый навесной замок. Хозяина в то время дома не было.
Полицейские установили, что подозреваемый — 32-летний сосед. Его задержали. Мужчина пояснил, что пельмени он уже употребил, а вот машинку приметил давно и решил ее оставить себе.
По словам потерпевшего общая сумма причиненного ему материального ущерба составила более 5000 рублей. К тому же похищенная машинка оказалось ценным подарком родственницы, привезённым из-за границы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Похищенную машинку вернули законному владельцу.