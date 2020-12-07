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Происшествия

Грозный житель Алтайского края устроил стрельбу в баре

В одном из баров Новоалтайска застолье закончилось стрельбой. Мужчина пытался скрыться от прибывших на место правоохранителей с пистолетом в руках, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Бар. Пиво.
Бар. Пиво.
СС0

В Росгвардию поступил тревожный вызов из бара на ул. Космонавтов. Подъезжая к месту, росгвардейцы увидели выбегающего оттуда мужчину с пистолетом в руках.

Оказалось, что компания мужчин мирно употребляла в баре алкогольные напитки. В ходе застолья один из них достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и начал стрелять.

Женщина-бармен испугалась и нажала тревожную кнопку, тогда дебошир решил сбежать.

Скрыться ему не удалось. Полицейские в считанные секунды задержали и обезоружили стрелка.

Пистолет оказался пневматическим.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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