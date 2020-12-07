Грозный житель Алтайского края устроил стрельбу в баре

В Росгвардию поступил тревожный вызов из бара на ул. Космонавтов. Подъезжая к месту, росгвардейцы увидели выбегающего оттуда мужчину с пистолетом в руках.
Оказалось, что компания мужчин мирно употребляла в баре алкогольные напитки. В ходе застолья один из них достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и начал стрелять.
Женщина-бармен испугалась и нажала тревожную кнопку, тогда дебошир решил сбежать.
Скрыться ему не удалось. Полицейские в считанные секунды задержали и обезоружили стрелка.
Пистолет оказался пневматическим.
Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.