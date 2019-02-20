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Происшествия

Житель Алтайского края увеличил себе срок, обматерив в суде прокурора

Житель Камня-на-Оби обматерил прокурора на суде и заработал себе наказание по еще одной статье, сообщает краевая прокуратура.

В суде.
В суде.
altapress.ru

В судебном заседании было установлено, что все произошло в августе 2018 года при рассмотрении уголовного дела по обвинению мужчины в применении насилия в отношении представителя власти.

Подсудимый был недоволен позицией прокурора о своей виновности и тем, что его могут лишить свободы. Поэтому мужчина обматерил гособвинителя.

За применение насилия к полицейскому горожанина направили в колонию строгого режима на 1 год 8 месяцев, а за оскорбление участника судебного разбирательства возбудили новое уголовное дело.

Подсудимый не признал свою вину и выдвинул версию о том, что все оскорбления он высказал в свой собственный адрес, — отмечают в ведомстве.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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