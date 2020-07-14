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Происшествия

Житель Алтайского края выбил окно, залез в дом и стал ждать электричку

Жителя Камня-на-Оби будут судить по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища, сообщает СУ СК по региону.

Электричка.
Электричка.
Лидия Соколова

25-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ — незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица.

По данным следствия, вечером в апреле 2020 года в одном из сел Панкрушихинского района обвиняемый решил зайти к местному жителю. Увидев, что в доме не горит свет, мужчина, повредив оконную раму, проник внутрь жилища, где пробыл некоторое время.

Свою вину мужчина признал полностью. Он объяснил следствию, что просто хотел дождаться электропоезда. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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