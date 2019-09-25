Житель Алтайского края выложил интимные фото бывшей девушки, теперь его ждет суд

Мужчина на протяжении 3,5 лет встречался с жительницей Залесовского района. После расставания молодой человек из мести решил выложить интимные фото бывшей на своей страничке в социальной сети.

Снимки были доступны к просмотру всем пользователям соцсети, что нарушает конституционное право о неприкосновенности частной жизни. Следователям мужчина пояснил, что сделал это, потому что злился на бывшую сожительницу из-за отказа продолжать отношения.

Как сообщают в следственном комитете, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Дело передано для рассмотрения в суд.