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Происшествия

Житель Алтайского края вынуждал 11-летнюю девочку присылать ему интимные фото и видео

31-летний житель Первомайского района пойдет под суд за насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Он вынуждал ребенка слать ему порнографические фото и угрожал оглаской.

Мужчина. Телефон. Рюкзак.
Мужчина. Телефон. Рюкзак.
СС0

Как рассказали в краевом управлении СК, в период мая по июль 2018 года мужчина под вымышленным именем в соцсети стал переписываться с девочкой из Нижегородской области, которой на тот момент было 11 лет.

«В ходе общения мужчина вынудил несовершеннолетнюю выслать несколько фотографий порнографического характера. В последующем под угрозой рассылки друзьям полученных от нее фото, обвиняемый добился направления ему потерпевшей девочкой видеозаписей интимного характера с ее участием», — рассказали в ведомстве.

Вину в преступлении он не признал, но следователи собрали достаточно доказательств, что передать уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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