Житель Алтайского края выпил, угнал, ограбил, но не скрылся от правосудия

Похожий по приметам автомобиль попал в зону внимания сотрудников ДПС отдела МВД России по Зональному району. Водитель проигнорировал требование об остановке. Но при преследовании все же остановился.



Нарушителя доставили в дежурную часть. Когда с ним уже работали сотрудники, поступило сообщение о том, что в тот же день в период с часа ночи до 11 часов утра в Бийске угнали «Тойоту». Как предварительно установлено, один и тот же человек совершил угон в Бийске, грабеж в Барнауле и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Водитель — 26-летний житель Бийского района. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде: в 2015 и в 2016 годах — по одному разу, в 2019 — два раза.



Материал для возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» собран.