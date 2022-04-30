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Происшествия

Житель Алтайского края выпил, угнал, ограбил, но не скрылся от правосудия

28-го апреля в Барнауле неизвестный напал на 38-летнюю местную жительницу и похитил сумочку, в которой находились деньги, документы, банковские карты и сотовый телефон. Злоумышленник передвигался на автомобиле «Тойота», его приметы оперативно установили полицейские. Оперативные работники действовали по плану «Перехват», — сообщает ГУ МВД по краю.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Похожий по приметам автомобиль попал в зону внимания сотрудников ДПС отдела МВД России по Зональному району. Водитель проигнорировал требование об остановке. Но при преследовании все же остановился.

Нарушителя доставили в дежурную часть. Когда с ним уже работали сотрудники, поступило сообщение о том, что в тот же день в период с часа ночи до 11 часов утра в Бийске угнали «Тойоту». Как предварительно установлено, один и тот же человек совершил угон в Бийске, грабеж в Барнауле и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель — 26-летний житель Бийского района. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде: в 2015 и в 2016 годах — по одному разу, в 2019 — два раза.

Материал для возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» собран.

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