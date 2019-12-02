Житель Алтайского края выжил в ДТП с четырьмя погибшими

1 декабря на 152 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск произошло страшное ДТП. Четыре человека погибли, еще трое находятся в больнице. Среди пострадавших житель Алтайского края, пишет челябинское издание «Доступ».

На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Lada Largus. По данным ГИБДД, от полученных травм на месте скончались оба водителя и два пассажира Lada Largus — трое мужчина и женщина.

В больницу попали три пассажира отечественного автомобиля — две женщины из Республики Башкортостан и мужчина из Алтайского края.

Водитель Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Также отмечается, что отечественного автомобиля набрал пять пассажиров через сервис «BlaBlaCar». Все участники происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.