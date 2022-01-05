Житель Алтайского края вместо зайца случайно застрелил собственного брата

Инцидент произошел в лесу, неподалеку от села Тальменка. Мужчина во время охоты выстрелил в брата, перепутав его с зайцем, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, «знакомы с ситуацией».

По информации интернет-портала, роковой выстрел произвел 53-летний мужчина, который, как и его погибший брат, работал водителем на станции скорой помощи.

Утром 3 января оба отправились на охоту. Услышав шорох в кустах, один из охотников решил выгнать зверька из укрытия.

Мужчина, оставшийся на поляне, среагировал на движение и выстрели. Но попал он не в животное, а в своего брата. По данным РЕН ТВ ранение оказалось смертельным.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».