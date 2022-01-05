5 января -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Житель Алтайского края вместо зайца случайно застрелил собственного брата

Инцидент произошел в лесу, неподалеку от села Тальменка. Мужчина во время охоты выстрелил в брата, перепутав его с зайцем, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, «знакомы с ситуацией».

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

По информации интернет-портала, роковой выстрел произвел 53-летний мужчина, который, как и его погибший брат, работал водителем на станции скорой помощи.

Утром 3 января оба отправились на охоту. Услышав шорох в кустах, один из охотников решил выгнать зверька из укрытия.

Мужчина, оставшийся на поляне, среагировал на движение и выстрели. Но попал он не в животное, а в своего брата. По данным РЕН ТВ ранение оказалось смертельным.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость