Житель Алтайского края вместо зайца случайно застрелил собственного брата

По информации интернет-портала, роковой выстрел произвел 53-летний мужчина, который, как и его погибший брат, работал водителем на станции скорой помощи.
Утром 3 января оба отправились на охоту. Услышав шорох в кустах, один из охотников решил выгнать зверька из укрытия.
Мужчина, оставшийся на поляне, среагировал на движение и выстрели. Но попал он не в животное, а в своего брата. По данным РЕН ТВ ранение оказалось смертельным.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».