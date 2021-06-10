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Происшествия

Житель Алтайского края возненавидел и убил отца-инвалида

48-летний житель Рубцовска избил до смерти своего беспомощного отца-инвалида. Между родственниками возникли неприязненные отношения. Последней каплей стали очередные упреки отца.

Пенсионер.
Пенсионер.
СС0

Сын жил со своим 85-летним отцом-инвалидом, которому требовался уход. Между ними сложились длительные конфликтные отношения.

8 апреля мужчина выпил. Завязалась очередная словесная ссора.

«Рассердившись на упреки отца, сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему руками и ногами не менее 40 ударов в область жизненно-важных органов», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

От множественных повреждений пенсионер скончался на месте.

Мужчина полностью признал вину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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