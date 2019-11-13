Житель Алтайского края возомнил себя криминальным авторитетом и вымогал у россиян деньги

Житель Камня-на-Оби звонил незнакомцам и вымогал у них деньги. Чтобы жертвы отдавали накопления, он представлялся криминальным авторитетом. Теперь мужчина проведет за решеткой четыре года, сообщили в прокуратуре Алтайского края.