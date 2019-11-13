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13 ноября
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Происшествия

Житель Алтайского края возомнил себя криминальным авторитетом и вымогал у россиян деньги

Житель Камня-на-Оби звонил незнакомцам и вымогал у них деньги. Чтобы жертвы отдавали накопления, он представлялся криминальным авторитетом. Теперь мужчина проведет за решеткой четыре года, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Мужчина освободился из тюрьмы в 2017 году и решил заработать незаконным способом. Он находил номера телефонов в сети и начинал требовать с людей перевести деньги на свой банковский счет.

На отказ он обещал «серьезные проблемы, вплоть до физического устранения».

На уловку мошенника попались жители Ивановской и Томской областей. Один из потерпевших перечислил обвиняемому 65 тысяч рублей. Остальные этого делать не стали и обратились в полицию.

«Псевдоавторитета» поймали сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю. При обыске жилища мужчины нашли синтетический наркотик.

Подсудимый свою вину признал. Суд назначил ему 4 лет лишения свободы строгого режима.

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