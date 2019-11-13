Житель Алтайского края возомнил себя криминальным авторитетом и вымогал у россиян деньги

Мужчина освободился из тюрьмы в 2017 году и решил заработать незаконным способом. Он находил номера телефонов в сети и начинал требовать с людей перевести деньги на свой банковский счет.
На отказ он обещал «серьезные проблемы, вплоть до физического устранения».
На уловку мошенника попались жители Ивановской и Томской областей. Один из потерпевших перечислил обвиняемому 65 тысяч рублей. Остальные этого делать не стали и обратились в полицию.
«Псевдоавторитета» поймали сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю. При обыске жилища мужчины нашли синтетический наркотик.
Подсудимый свою вину признал. Суд назначил ему 4 лет лишения свободы строгого режима.