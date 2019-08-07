Житель Алтайского края взбесился из-за подростка и чуть не убил ее мать

После того, как мать бросилась на защиту ребенка, мужчина набросился на женщину и стал бить кулаками по лицу. Потом он сходил на кухню за ножом и стал угрожать убийством.
В это время перепуганная девочка начала звонить бабушке, чтобы позвать ее на помощь. Мужчина услышал разговор, бросил нож и убежал.
После происшествия женщина в полицию не обращалась, так как боялась расправы сожителя, отмечают в ГУ МВД по Алтайскому краю. Известно об этой истории стало после того, как семью посетил инспектор по делам несовершеннолетних.
Полицейские также добавили, что подозреваемый ранее был судим и не работает.
На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.