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Происшествия

Житель Алтайского края взбесился из-за подростка и чуть не убил ее мать

34-летний житель села Веселоярск поругался с 13-летней дочерью своей сожительницы. Он попытался выгнать подростка из дома, но за девочку заступилась ее мать, которая чуть не поплатилась за это жизнью.

Подросток. Кеды.
Подросток. Кеды.
СС0

После того, как мать бросилась на защиту ребенка, мужчина набросился на женщину и стал бить кулаками по лицу. Потом он сходил на кухню за ножом и стал угрожать убийством.

В это время перепуганная девочка начала звонить бабушке, чтобы позвать ее на помощь. Мужчина услышал разговор, бросил нож и убежал.

После происшествия женщина в полицию не обращалась, так как боялась расправы сожителя, отмечают в ГУ МВД по Алтайскому краю. Известно об этой истории стало после того, как семью посетил инспектор по делам несовершеннолетних.

Полицейские также добавили, что подозреваемый ранее был судим и не работает.

На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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