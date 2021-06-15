Житель Алтайского края взломал подстанцию и погиб, оставив село без света

Мужчина погиб при взломе трансформаторной подстанции в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Алтайского филиала компании «Россети Сибирь».

Тело мужчины было найдено бригадой энергетиков. Погибший находился рядом со взломанной трансформаторной подстанцией (ТП) недалеко от села Новокраюшкино.

Как уточняют в компании, утром от жителей Новокраюшкино поступило сообщение об отсутствии электроэнергии. Аварийно-восстановительная бригада незамедлительно выехала на осмотр линий электропередачи и подстанций.

Рядом с одной из подстанций и был обнаружен труп мужчины. Дверь подстанции была взломана. Предположительно, мужчина погиб при попытке совершения хищения цветного металла.