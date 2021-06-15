Житель Алтайского края взломал подстанцию и погиб, оставив село без света

Тело мужчины было найдено бригадой энергетиков. Погибший находился рядом со взломанной трансформаторной подстанцией (ТП) недалеко от села Новокраюшкино.
Как уточняют в компании, утром от жителей Новокраюшкино поступило сообщение об отсутствии электроэнергии. Аварийно-восстановительная бригада незамедлительно выехала на осмотр линий электропередачи и подстанций.
Рядом с одной из подстанций и был обнаружен труп мужчины. Дверь подстанции была взломана. Предположительно, мужчина погиб при попытке совершения хищения цветного металла.
«Объект оборудован предупреждающими знаками об опасности высокого напряжения. Энергетики сообщили о произошедшем в полицию. Жителей деревни, обесточенной из-за стороннего вмешательства в работу линии электропередачи, запитали по резервной схеме», — добавляют в «Россети Сибирь».