15 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Житель Алтайского края взломал подстанцию и погиб, оставив село без света

Мужчина погиб при взломе трансформаторной подстанции в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе Алтайского филиала компании «Россети Сибирь».

Электричество.
Электричество.
СС0

Тело мужчины было найдено бригадой энергетиков. Погибший находился рядом со взломанной трансформаторной подстанцией (ТП) недалеко от села Новокраюшкино.

Как уточняют в компании, утром от жителей Новокраюшкино поступило сообщение об отсутствии электроэнергии. Аварийно-восстановительная бригада незамедлительно выехала на осмотр линий электропередачи и подстанций.

Рядом с одной из подстанций и был обнаружен труп мужчины. Дверь подстанции была взломана. Предположительно, мужчина погиб при попытке совершения хищения цветного металла.

«Объект оборудован предупреждающими знаками об опасности высокого напряжения. Энергетики сообщили о произошедшем в полицию. Жителей деревни, обесточенной из-за стороннего вмешательства в работу линии электропередачи, запитали по резервной схеме», — добавляют в «Россети Сибирь».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость