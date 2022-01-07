Житель Алтайского края взял в кредит больше миллиона рублей и перевел деньги мошенникам

55-летний житель Заринска перевел неизвестным лицам два миллиона 242 тысячи рублей. Поняв, что это были мошенники, он обратился в полицию.

Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел в интернете рекламу о заработке на инвестициях. Перешел на сайт, где оставил данные своего номера телефона, после чего ему поступил звонок от мужчины, который предложил свою помощь в сопровождении сделок.

По указанию неизвестного потерпевший установил на мобильный телефон специальное приложение и перечислил на указанный счет 600 тысяч рублей.

Позже ему сообщили, что для «инвестиций» этих средств недостаточно. Тогда житель Заринска оформил кредит на один миллион 600 тысяч рублей и также перечислил эти деньги на счет.

Через две недели, не получив никакого дохода, он обратился в полицию.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 159 уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на удочку мошенников попался житель Тальменского района. Обманом они похитили у него 3,7 млн рублей.