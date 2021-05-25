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Происшествия

Житель Алтайского края заказал киллера для бывшей жены

Житель Славгорода решил организовать убийство жены, нашел киллера, но не успел расплатиться. Мужчину задержали при передаче денег.

Оружие.
Оружие.
CC0

Ранее судимого 39-летнего славгородца подозревают в организации к приготовлению убийства по найму.

«Из-за возникших неприязненных отношений» к бывшей супруге он решил организовать ее убийство.

За 50 тыс. рублей найти киллера он попросил одного из местных жителей. Тот согласился, но рассказал обо всем полиции. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников.

19 мая при встрече организатор передал «исполнителю» часть вознаграждения.

«Через несколько дней, узнав, что потерпевшая якобы мертва, он встретился с мужчиной и передал остальную часть денежного вознаграждения. После этого он был задержан. В связи с этим убийство женщины по найму не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемого взяли под стражу.

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