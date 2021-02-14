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Происшествия

Житель Алтайского края заплатил 200 тыс. рублей за три сруба, которые никто не собирался делать

Житель Алтайского края оказался жертвой мошенника, который взял у него 200 тысяч рублей за изготовление деревянных срубов, но не выполнил обещание.

Топор.
Топор.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, 36-летний злоумышленник ввел в заблуждение жителя Алтайского края, представившись ему частным предпринимателем, специализирующемся на строительстве.

«Сельчанин пообещал заказчику в оговоренные сроки изготовить три деревянных сруба. Мужчина согласился, и стороны заключили договор купли-продажи. Обвиняемый, получил предоплату в размере 200 тысяч рублей, однако в оговоренные сроки срубы так и не были готовы. Сначала мужчина придумывал разные отговорки, а потом и вовсе перестал выходить на связь с заказчиком», — уточняют в полиции.

В итоге заказчик, прождав полгода, обратился в правоохранительные органы.

Выяснилось, что обвиняемый не собирался браться за изготовление срубов, и даже не имел возможности выполнить эту работу. Полученные же в качестве предоплаты деньги он потратил на личные нужды.

Любопытно и то, что, несколько лет назад мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

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