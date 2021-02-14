Житель Алтайского края заплатил 200 тыс. рублей за три сруба, которые никто не собирался делать

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, 36-летний злоумышленник ввел в заблуждение жителя Алтайского края, представившись ему частным предпринимателем, специализирующемся на строительстве.

«Сельчанин пообещал заказчику в оговоренные сроки изготовить три деревянных сруба. Мужчина согласился, и стороны заключили договор купли-продажи. Обвиняемый, получил предоплату в размере 200 тысяч рублей, однако в оговоренные сроки срубы так и не были готовы. Сначала мужчина придумывал разные отговорки, а потом и вовсе перестал выходить на связь с заказчиком», — уточняют в полиции.