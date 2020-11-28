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Происшествия

Житель Алтайского края заплатил за глупость почти 300 тысяч рублей

Очередной житель Алтайского края стал жертвой телефонного мошенничества. На этот раз пострадвшим оказался мужчина из Рубцовска, у которого псевдобанковские работники выманили 298 тыс. рублей.

Успех мошенников зависит от внушаемости клиента
Успех мошенников зависит от внушаемости клиента
СС0

О факте мошенничества рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

45-летний житель Рубцовска обратился в полицию с заявлением и рассказал, какую комбинацию на этот раз придумали «лиса Алиса и кот Базилио».

На телефон рубцовчанина сначала позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Но мужчина ответил, что не является клиентом именно этого банка. Звонивший извинился и положил трубку.

Но через несколько минут позвонил второй неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка, где и обслуживался рубцовчанин.

Этот человек сказал, что они отследили предыдущий звонок и нужно дополнительно обезопасить карту.

Потерпевший согласился на предложение и, следуя инструкциям, ничего не подозревая, перевел с кредитной карты на 14 абонентских номеров 298 тыс. рублей.

В ГУ МВД по Алтайскому краю в тысячный раз напоминают, что не нужно называть по телефону неизвестным лицам какие-либо сведения о банковских счетах и картах.

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