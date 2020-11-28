Житель Алтайского края заплатил за глупость почти 300 тысяч рублей

О факте мошенничества рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
45-летний житель Рубцовска обратился в полицию с заявлением и рассказал, какую комбинацию на этот раз придумали «лиса Алиса и кот Базилио».
На телефон рубцовчанина сначала позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Но мужчина ответил, что не является клиентом именно этого банка. Звонивший извинился и положил трубку.
Но через несколько минут позвонил второй неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка, где и обслуживался рубцовчанин.
Этот человек сказал, что они отследили предыдущий звонок и нужно дополнительно обезопасить карту.
Потерпевший согласился на предложение и, следуя инструкциям, ничего не подозревая, перевел с кредитной карты на 14 абонентских номеров 298 тыс. рублей.
В ГУ МВД по Алтайскому краю в тысячный раз напоминают, что не нужно называть по телефону неизвестным лицам какие-либо сведения о банковских счетах и картах.