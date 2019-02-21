Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края зарезал приятеля из-за его поведения

45-летнего жителя Славгорода признали виновным в причинение преступлений, одно из которых привело к гибели знакомого, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

Следствие и суд установили, что в декабре 2017 года мужчина распивал спиртное в одном из заведений Славгорода в компании друзей. После того, как один из знакомых начал вести себя неподобающим образом, он попросил его выйти. Однако успокоить мужчину не удалась, в связи с чем, осужденный ножом причинил ему ранение грудной клетки. Через некоторое время потерпевший скончался.

В ходе расследования уголовного дела установили, что мужчина порезал лицо своей знакомой, которая пыталась его оскорбить. Это произошло в ноябре 2017 года.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый вину признал частично. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость