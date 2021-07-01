Житель Алтайского края зарезал знакомого и прикинулся, что тот пропал

Житель Славгорода убил знакомого ударом ножа в грудь, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, инцидент произошел в конце апреля 2021 года.

Обвиняемый, 54-летний житель Славгорода, распивал спиртное вместе с квартирантом у себя дома. Вечером к ним в гости зашел знакомый.

Во время застолья гость стал оскорблять хозяина и нецензурно браниться. Тогда обвиняемый нанес обидчику удар ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Тогда мужчина попытался скрыть следы преступления. Он погрузил тело в тележку, вывез его на пустынный участок местности и скрылся.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Ранее он уже отбывал наказание за преступления против собственности.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.