Житель Алтайского края зарезал знакомого и прикинулся, что тот пропал

По версии следствия, инцидент произошел в конце апреля 2021 года.
Обвиняемый, 54-летний житель Славгорода, распивал спиртное вместе с квартирантом у себя дома. Вечером к ним в гости зашел знакомый.
Во время застолья гость стал оскорблять хозяина и нецензурно браниться. Тогда обвиняемый нанес обидчику удар ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Тогда мужчина попытался скрыть следы преступления. Он погрузил тело в тележку, вывез его на пустынный участок местности и скрылся.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Ранее он уже отбывал наказание за преступления против собственности.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.