Житель Алтайского края застрелил бывшего друга из ружья и бросил на улице

По данным следствия, между мужчинами, которые ранее дружили, несколько лет назад произошел конфликт, в том числе на почве ревности. Потерпевший при каждой встрече оскорблял бывшего товарища.
«В ночь с 8 на 9 марта в одном из сельских баров Зонального района между ними вновь произошла ссора, после которой обвиняемый приехал домой и взял ружье. Не найдя в заведении обидчика, он на своем автомобиле поехал его искать. Увидев автомобиль 41-летнего потерпевшего на одной из улиц, он дважды выстрелил в голову мужчине, после чего скрылся», — уточняют в СКР.
Позже 28-летний злоумышленник был задержан. В ходе следствия он полностью признал вину.
Уголовное дело направлено в суд.