Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтайского края застрелил бывшего друга из ружья и бросил на улице

Житель Зонального района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего бывшего друга, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

По данным следствия, между мужчинами, которые ранее дружили, несколько лет назад произошел конфликт, в том числе на почве ревности. Потерпевший при каждой встрече оскорблял бывшего товарища.

«В ночь с 8 на 9 марта в одном из сельских баров Зонального района между ними вновь произошла ссора, после которой обвиняемый приехал домой и взял ружье. Не найдя в заведении обидчика, он на своем автомобиле поехал его искать. Увидев автомобиль 41-летнего потерпевшего на одной из улиц, он дважды выстрелил в голову мужчине, после чего скрылся», — уточняют в СКР.

Позже 28-летний злоумышленник был задержан. В ходе следствия он полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость