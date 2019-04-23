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Происшествия

Житель Алтайского края застрелил и съел лосиху

В Алтайском крае полицейские задержали 24-летнего жителя села Червянка Троицкого района. Его подозревают в отстреле лося, сообщает ГУ МВД России по региону.

Останки лося.
Останки лося.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в середине марта подозреваемый застрелил лосиху из незарегистрированного охотничьего ружья. Он сделал это в поле, расположенном в семи километрах от села Листвянка Троицкого района. После этого парень разделал тушу убитого животного на мясо, которое на автомобиле вывез к себе домой.

Полицейские обнаружили ружье в хозяйственной постройке на усадьбе браконьера. Вскоре задержанный признал свою вину. Он рассказал, что уже успел съесть все мясо.

Возбудили уголовное дело, сумма ущерба составила 560 тысяч рублей. Известно, что ранее задержанный уже был судим за браконьерство.

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