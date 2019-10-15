Житель Алтайского края жестоко избил соперника и сбросил его с обрыва

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в Усть-Калманском районе.
По версии следствия, 38-летний подозреваемый в сентябре этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления.
10 октября он пришел знакомому своей сожительницы для того, чтобы выяснить с ним отношения.
«В ходе разговора, движимый чувством ревности, мужчина жестоко расправился с потерпевшим, избив его, а затем столкнул с обрыва в реку Чарыш. Смерть мужчины наступила на месте происшествия», — уточняют в СКР.
Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.