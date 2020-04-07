Житель алтайского наукограда замахнулся топором на полицейского

34-летний бийчанин пойдет под суд после того, как избил свою жену и замахнулся на представителя власти. В содеянном он раскаялся, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Конфликт в семье бийчан произошел 6 января. Пьяный мужчина избил супругу. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

Для составления протокола полицейский предложил мужчине проследовать в патрульный автомобиль, но тот оказал представителю власти сопротивление. Сначаа он оскорбил полицейского матом, а потом замахнулся на него топором.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе ведомства.