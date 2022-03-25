Жителя Алтайского края осудили за пропаганду экстремизма

Мужчина состоял в структурном звене запрещенного на территории России экстремистского объединения «Союз Славянских Сил Руси».
С 2019 по 2021 год он проводил беседы, которые согласно выводам экспертов пропагандируют деятельность запрещенной организации.
Кроме того, мужчина участвовал в публичных мероприятиях, на которых распространял идеи экстремистского характера, и размещал на своей странице в одной из социальных сетей видеоматериалы с символикой объединения.
Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.
Ранее на Алтае задержали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России).