25 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жителя Алтайского края осудили за пропаганду экстремизма

В Алтайском крае суд признал виновным 51-летнего жителя Алтайского района за распространение идей запрещенной в России организации, сообщил краевой СУ СКР.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

Мужчина состоял в структурном звене запрещенного на территории России экстремистского объединения «Союз Славянских Сил Руси».

С 2019 по 2021 год он проводил беседы, которые согласно выводам экспертов пропагандируют деятельность запрещенной организации.

Кроме того, мужчина участвовал в публичных мероприятиях, на которых распространял идеи экстремистского характера, и размещал на своей странице в одной из социальных сетей видеоматериалы с символикой объединения.

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Ранее на Алтае задержали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость