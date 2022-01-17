17 января
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Происшествия

На Алтае задержали организатора ячейки запрещенных «Свидетелей Иеговы»

Жителя Республики Алтай задержали за организацию запрещенной в России общины «Свидетели Иеговы», сообщает местный СУ СКР.

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org

С мая 2017 года по настоящее время местный лидер продолжал руководить организацией, несмотря на то, что ее признали запрещенной как экстремистскую.

Вопреки этому собрания, вербовка новых членов и проповедование религии продолжались. Организатор использовал методы конспирации — о местах собраний участники общины узнавали по видеозвонку через мессендежеры.

Деятельность «Свидетелей» пресекли оперативники УФСБ России по Республике Алтай.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», — отметили следователи.

СК не называет имя, но по данным НГА, фигурантом по делу проходит Александр Калистратов, которого 10 лет назад признавали виновным в совершении аналогичного преступления, однако затем Верховный суд республики отменил обвинительный приговор.

Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность двух ячеек в Алтайском крае.

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