Житель алтайского села сжег дом бизнесмена, угнал пожарную машину и «устроил беспредел»

Жительница алтайского села Волчиха рассказала о «беспредельщике», который поджег дом ее мужа, избил пожарных, после чего угнал пожарную машину и въехал на ней в палисадник другого дома этой же семьи. Женщине пришлось спасаться бегством из окна ночью, с двумя детьми, пишет Инцидент Барнаул .

Как рассказала женщина, в ночь с 15 на 16 сентября мужчина, у которого ранее случился конфликт с ее мужем, поджег его строящийся дом. Когда на место происшествия приехала пожарная машина, он избил пожарных, сел в пожарную машину и поехал на другой адрес бизнесмена.

В тот момент женщина находилась дома с двумя несовершеннолетними детьми. Когда на пожарной машине мужчина начал крушить их полисадник, она выпрыгнула в окно и, спасая детей, побежала босиком к родственникам.

Начальник местного ГИБДД стрелял по машине, чтобы остановить преступника. После этого он сдался.

Происшествие в Волчихе. Инцидент Барнаул

Женщина рассказала, что написала заявление об угрозе убийством, однако 3 октября ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Дебошир рассказал полиции, что был уверен, что в доме никого нет, поскольку там не горел свет.

Как позже сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту сообщения возбуждены и расследуются сразу несколько уголовных дел: по ст. 167 ч. 2, ст. 166 ч. 1, ст. 112. ч 1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.