Житель алтайского села вывез ветровальные деревья и получил уголовное дело

Жители Алтайского края продолжают путать валежник с сухостоем и ветровальной древесиной. В качестве печального последствия этой путаницы минприроды края приводит уголовное дело на жителя Павловского района. Дело возбудили после того, как мужчина вывез из леса поваленные ветром деревья.

В мае 2019 года житель села Черемное Павловского района вывез 9,78 кубометров ветровальной древесины. Этот факт квалифицировали как хищение. В минприроды оценили ущерб, нанесенный лесному хозяйству, суммой 4,6 тыс. рублей.

Нарушителя нашли и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Мужчина вину признал и даже возместил ущерб в полном объеме. Но этого оказалось недостаточно для закрытия дела.

В конце концов дело передали в мировой суд Калманского района. И в июне судья постановил назначить виновнику хищения судебный судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Владимир Ховяков,

начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству:

Большинство граждан считают, что древесина, вывороченная с корнем, является валежником и тем самым, порою сами того не осознавая, нарушают лесное законодательство.

В Алтайском крае ураган серьезно повредил лесные массивы. altaipriroda.ru

Год назад читатели altapress.ru из Целинного района возмущались запретом собирать в лесу деревья, поваленные летним ураганом. Они говорили, что древесина попросту сгниет, пока законодательство позволит им ее забрать.

Но правила здесь непреклонные. Как пояснили в минприроды, заготовка валежника — это сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

А вот ветровал и сухостой к валежнику не относится.