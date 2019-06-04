Житель Алтайского края жестоко убил возлюбленную, с которой познакомился в тюрьме

38-летний житель Алтайского края в 2018 году жестоко убил бывшую возлюбленную, с которой познакомился в колонии. Мужчина забил ее до смерти табуреткой. За это суд назначил ему 15 лет строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

С 19 лет мужчина периодически отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений имущественного характера, рассказывают следователи. В 2009 году по переписке он познакомился с 19-летней жительницей Барнаула и спустя три года, когда вышел из тюрьмы, они поженились.

Через два года мужчина снова попал за решетку, и тогда супруга подала на развод. Освободившись в 2017 году он сумел наладить общение с бывшей женой. Мужчина нигде не работал, много пил и воровал.

Однажды он пришел в гости к бывшей супруге и в ходе ссоры избил ее. Он угрожал ножницами и даже проткнул ей ладонь. Потом украл золотые серьги и деньги. Через несколько дней вернулся и украл золотые украшения.

7 января 2018 года он вновь пришел в гости отмечать Рождество. Они выпивали и мужчина снова поругался с экс-супругой, жестоко избил ее руками и ногами, а также табуретом по голове и жизненно-важным органам. От полученных травм через несколько часов она скончалась в больнице.

Свою вину мужчина признал частично, отрицая факты хищений. Кроме того, он угрожал следователю.