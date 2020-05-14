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Происшествия

Житель Барнаула несколько месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу

34-летнему жителю Барнаула вынесли приговор за изнасилование 11-летней девочки. Она приходилась мужчине падчерицей — дочерью его сожительницы.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

С декабря 2017 по сентябрь 2018 года, когда его возлюбленной не было дома, он насиловал ребенка. Это продолжалось несколько месяцев. Девочке он угрожал тем, что убьет ее мать.

Барнаульца судили по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

«Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности злоумышленника к инкриминируемым деяниям, которые суд принял во внимание и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

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