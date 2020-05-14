Житель Барнаула несколько месяцев насиловал 11-летнюю падчерицу

С декабря 2017 по сентябрь 2018 года, когда его возлюбленной не было дома, он насиловал ребенка. Это продолжалось несколько месяцев. Девочке он угрожал тем, что убьет ее мать.
Барнаульца судили по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
«Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности злоумышленника к инкриминируемым деяниям, которые суд принял во внимание и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.