Житель Барнаула попал в ДТП в Новокузнецке и просит помощи

Барнаулец ищет свидетелей ДТП, в которое попал 15 февраля в Новокузнецке. Мужчина был в командировке, сообщила altapress.ru его супруга. Он считает себя пострадавшим, а другого водителя — виновником аварии. Однако теперь ему надо доказать это сотрудника ГИБДД.

Как сообщает портал «Новокузнецк.ру», авария произошла в около 20 часов в Новоильинском районе рядом с магазином «Лента». На пересечении улиц Мира и Косыгина столкнулись «Honda Accord» и «Nissan X-Trail».

За рулем Nissan был житель Барнаула. Записи видеорегистратора у водителя нет, есть только свидетель: коллега, который был пассажиром. Но показания у него сотрудники ГИБДД не взяли, заявила жена пострадавшего.

«Муж ехал по главной полосе прямо, там два светофора — первый и впереди дублирующий. Он ехал на „зеленый“. Второй водитель хотел повернуть налево, и уверяет, что тоже ехал на „зеленый“. Но он должен был повернуть не по стрелке, а не по светофору. В итоге бампер помял. Муж ему сразу сказал, что он неправильно повернул, так он взял и тут же изменил свои показания», — сообщила женщина altapress.ru.

Камеры с «Ленты» не охватывают этот участок дороги, поэтому семья надеется на возможных очевидцев. Если барнаульцу не удастся найти подтверждение своей правоты, ответственность за ДТП возложат на обоих водителей. Свидетелей просят сообщать информацию по телефону: 8−913−236−15−05.