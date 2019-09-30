Житель Барнаула пойдет под суд за то, что хорошо знает нецензурные слова

В августе этого года барнаулец в состоянии алкогольного опьянения попался сотрудникам полиции. Его доставили в участок, где хотели составить протокол об административном правонарушении.
Однако смелый барнаулец решил усугубить свое положение и начал от всей души посылать полицейских куда подальше и грубо оскорблять их.
Протрезвев, матерщинник понял, что его дела совсем плохи. Поэтому в ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и в содеянном раскаялся. Но штрафа ему не удастся избежать. Дело передано в суд.