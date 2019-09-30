Житель Барнаула пойдет под суд за то, что хорошо знает нецензурные слова

47-летний житель Алтайского края предстанет перед судом за публичное оскорбление сотрудника полиции. Ему грозит штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы за три месяца.

В августе этого года барнаулец в состоянии алкогольного опьянения попался сотрудникам полиции. Его доставили в участок, где хотели составить протокол об административном правонарушении.

Однако смелый барнаулец решил усугубить свое положение и начал от всей души посылать полицейских куда подальше и грубо оскорблять их.

Протрезвев, матерщинник понял, что его дела совсем плохи. Поэтому в ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и в содеянном раскаялся. Но штрафа ему не удастся избежать. Дело передано в суд.