Житель Барнаула предстанет перед судом за развращение девочек в соцсетях

По данным следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый знакомился с девочками 12−15 лет в соцсетях. После переписки и общения, молодой человек высылал им фотографии порнографического содержания, а также уговаривал их отправлять подобные изображения в ответ.
Всего от действий обвиняемого пострадало 11 несовершеннолетних.
Мужчина утверждал, что общался с девочками лишь с целью знакомства и дальнейших отношений, не имея умысла на развращение девочек.
Следствие собрало достаточные доказательства причастности молодого человека к преступлению. Уголовное дело направлено в суд.