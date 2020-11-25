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25 ноября
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Происшествия

Житель Барнаула предстанет перед судом за развращение несовершеннолетних в соцсетях

Алтайский следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в развращении несовершеннолетних и распространении материалов порнографического содержания через интернет, сообщает пресс-служба ведомства.

Девочка. Ребенок.
Девочка. Ребенок.
СС0

По данным следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый знакомился с девочками 12−15 лет в соцсетях. После переписки и общения, молодой человек высылал им фотографии порнографического содержания, а также уговаривал их отправлять подобные изображения в ответ.

Всего от действий обвиняемого пострадало 11 несовершеннолетних.

Мужчина утверждал, что общался с девочками лишь с целью знакомства и дальнейших отношений, не имея умысла на развращение девочек.

Следствие собрало достаточные доказательства причастности молодого человека к преступлению. Уголовное дело направлено в суд.

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