Житель Барнаула убил незнакомца за желание переспать с его подругой

Подруга позвонила мужчине и рассказала, что находится в гостях у незнакомцев, с которыми распивала спиртное. Она пожаловалась, что хозяин квартиры предлагает ей интимную близость, а в противном случае угрожает физической расправой.
Барнаулец с приятелем пришел в тот дом, ударил обидчика и его собутыльника несколько раз по голове и покинул жилище, забрав женщин с собой.
Оказалось, что через несколько дней один из пострадавших, 56-летний мужчина, скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
Обвиняемый частично признал вину. Он утверждает, что удары не могли стать причиной смерти.
Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).