Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Барнаула убил незнакомца за желание переспать с его подругой

39-летнего жителя Барнаула будут судить за расправу над мужчиной, который пытался вступить в интимную связь с его подругой, сообщили в краевом следкоме.

Пьянка. Алкоголь.
Пьянка. Алкоголь.
altapress.ru

Подруга позвонила мужчине и рассказала, что находится в гостях у незнакомцев, с которыми распивала спиртное. Она пожаловалась, что хозяин квартиры предлагает ей интимную близость, а в противном случае угрожает физической расправой.

Барнаулец с приятелем пришел в тот дом, ударил обидчика и его собутыльника несколько раз по голове и покинул жилище, забрав женщин с собой.

Оказалось, что через несколько дней один из пострадавших, 56-летний мужчина, скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый частично признал вину. Он утверждает, что удары не могли стать причиной смерти.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость